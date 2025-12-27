プロゴルファーの丸山茂樹（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。食道がんと咽頭がんで闘病中のお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明（64）とゴルフ場で会ったことを報告した。【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明丸山は「ゴルフ場で貴さんに会った 元気そうで安心しました」と投稿。石橋と笑顔で自撮りした写真を添えた。オレンジ色の服にメガネ姿の石橋はピースをし