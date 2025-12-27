１２月２７日の阪神９Ｒ・万両賞（２歳１勝クラス、芝１４００メートル＝１０頭立て）は、４番人気のアスミル（牡、栗東・本田優厩舎、父ダノンプレミアム）が勝利した。勝ち時計は１分２０秒６（良）。スタートから促して、逃げ馬の直後につけた。４角手前から早めにスパートを開始。団野大成騎手の懸命なアクションに応えてしぶとく脚を伸ばし、逃げたメイクワンズデイ（２着）を半馬身差で差し切った。鞍上は「前回と比べて