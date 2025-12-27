ボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が26日、2026年5月にフェザー級に転向する可能性があると話し、大橋ジムの大橋秀行会長がコメントしました。ボクシングの「The Ring V: Night of the Samurai」に出場する井上選手は前日計量を一発クリア。計量セレモニー前に記者の取材に答えた井上選手は「会長から『来年の5月はフェザー級転向もあり得る。中谷戦もどうなるか分からない』といわれました」と話しました