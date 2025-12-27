今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「次々と飛び降りるバスの乗客坂道で止まらず」についてです。◇◇◇インド北部の山道に止まる1台のミニバス。観光客が次々と乗り込んでいきます。止まっているのは坂道です。すると、バスが後ろ向きのまま坂道を下り始めます。あわてて次々と飛び降りる乗客たち。そのうちの2人は、下の斜面を滑り落ちてしまいました。乗客たちに大きなケガはありませんでしたが