まるで、人助けのために自分の顔の一部を差し出したあとのアンパンマンのよう-。そんな声が上がる1枚の写真が、Xで注目を集めています。【写真】お…お顔が欠けてる！？ 衝撃のビジュアルを披露したポメラニアン「おはようございます。昨日はシャンプー頑張りました。お顔が少しかけちゃいました」そんなコメントとともに投稿された写真に写っているのは、ポメラニアンの「ぱる」くん（6歳・男の子）。こ