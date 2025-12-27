「柚子色」採用でビビットなイメージにトヨタのカナダ法人は2025年11月6日、ピュアスポーツクーペ「GR86」の2026年モデルを発表しています。今回のモデルでは、印象的なイエローのボディカラーをまとった特別仕様車「Yuzu Edition（ゆずエディション）」が新たに設定され、全4グレード構成で販売されるとのことです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「ハチロク」です！（33枚）2026年モデルのハイライトとなる「ゆず