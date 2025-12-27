26日夜、50台以上が絡む多重事故が発生した関越道では、27日正午現在も一部区間の通行止めが続いています。関越道下りの水上IC付近で、26日夜、スリップしたトラックに後続車が追突するなど、合わせて50台以上が絡む事故が発生し、1人が死亡、26人がけがをしました。NEXCO東日本によりますと、警察と消防が事故見分を行っていて、終了次第現地の確認とともに復旧社業に着手するということです。この事故の影響で新潟県の湯沢ICと群