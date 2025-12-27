静岡県警本部静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で、刃物で刺されるなどして男性社員15人が負傷した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職小山雅貴容疑者（38）が、昼と夜のシフトが交代するタイミングを狙って建物内に侵入し、社員を襲ったとみられることが27日、捜査関係者などへの取材で分かった。容疑者は元従業員で、県警は車で工場まで来たとみて、襲撃までの足取りを調べる。同社や捜査関係者によると、夜のシフトは午後4