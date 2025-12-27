関取復帰を目指す炎鵬（３１）が２７日、東幕下１１枚目で臨む初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）に向け、都内の伊勢ケ浜部屋で稽古を行った。元横綱の白鵬翔さんが師匠を務めた元宮城野部屋から同部屋に預かりとなった力士９人中、８人が改名したことに「このしこ名に恥じないよう、誇りを持って、大切にしていきたい」などと語った。幕内の伯桜鵬が伯乃富士、幕下の聖白鵬が寿乃富士、天照鵬が三重ノ富士に変わるなど