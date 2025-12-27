最大9連休となる今年の年末年始。楽しく過ごしたいところですが、ケガやアクシデントにつながる危険も潜んでいます。年末の大掃除で気をつけたい点や、餅を安全に食べるポイント、初詣などで遭いやすい犯罪の対策を紹介します。そこで今回の#みんなのギモンでは、「年末年始に潜む危険は？」をテーマに解説します。■気をつけたい大掃除中の事故忽滑谷こころアナウンサー「年末年始の準備や計画を立て始めている人も多いかと思いま