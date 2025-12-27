タレント・俳優の田中律子（54）が27日、自身のインスタグラムを更新。オーシャンビューが広がる「沖縄の家」の様子を披露した。【動画】「理想の空間」オーシャンビューが素敵な田中律子の“沖縄の家”現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。この日の投稿では、「沖縄の家」の一室を動画で紹介。白を基調とした明るく開放感あふれる室内からテラスへ出ると、目の前には透き通