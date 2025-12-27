長野県内の女性が長野市議の山崎昭夫氏（５６）からキスをされたとして、松本署に被害届を提出していたことがわかった。山崎氏は２６日、読売新聞の取材に応じ「同意があったと認識しているが、傷つけたことを申し訳ないと思っている」と述べた。女性によると昨年６月、松本市内の飲食店で飲食をした際、酒に酔った山崎氏から同意していないにもかかわらず、口にキスをされたという。同１２月、山崎氏は女性に対して謝罪。女性