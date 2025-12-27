毎年大晦日の夜になると、どこからともなく鳴り響く「除夜の鐘」。その音に新年の訪れを感じた経験のある人は多いでしょう。大晦日から元旦にかけて、多くの寺院では「除夜会（じょやえ）」と呼ばれる法要を行います。法要のひとつとして一般参拝者が除夜の鐘を撞けるお寺もあり、参加できれば貴重な体験です。この記事では、除夜の鐘を撞けるお寺のなかでも「事前予約なし」「無料」で参加できる、おすすめのお寺を紹介します。「