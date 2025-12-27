ユタ・ジャズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年12月27日（土）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 131 - 129 デトロイト・ピストンズ NBAのユタ・ジャズ対デトロイト・ピストンズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし33-36で終了する。第2クォーターは両チーム拮