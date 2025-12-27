◇第105回全国高校ラグビー1回戦大分東明73―0若狭東（2025年12月27日花園）前回大会で8強入りした大分東明が11トライを挙げるなど73得点を挙げ快勝。相手のシンビンで数的有利になる時間もしっかり生かした。ゲーム主将のWTB、安藤佑真（3年）は「泥臭いプレーを徹底してやっていこうと話していた。前半の最後ぐらいからいい流れだった」とうなずいた。自身はゴールキックを9本連続で決める活躍。「最後に2本外したの