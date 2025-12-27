中山6R・2歳新馬戦（ダート1200メートル）は積極的に先手を奪った2番人気ジェラートキティ（牝＝嘉藤、父ディスクリートキャット）が1分11秒9の好時計で逃げ切った。舟山は「追い切りで凄く動いて、スピードがあると思っていて、どんな競馬でも対応できると思っていました。思ったより二の脚がついて、行く気もあって減量もあるのでハナヘ行きました。直線で1頭抜け出してからもフワフワせず、一生懸命走ってくれました。完勝