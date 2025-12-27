◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(27日、京王アリーナTOKYO)日本のトップレベルの選手たちが競い合う、国内最高峰のバトミントン大会。競技3日目となる27日には、混合ダブルスの2回戦が行われ、ベスト8が決定しました。今大会でペアデビューとなっている元“シダマツ”松山奈未選手と緑川大輝選手ペアは、初戦に引き続いて2戦目でも「2-0」(21-18、21-16)でストレート勝利。第1ゲームは終盤まで相手ペアに優位な展開を許