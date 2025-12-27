ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）が婚約者のアナリス・サンティアゴさん（２７）への中傷に猛反撃している。３０本塁打、３０盗塁を達成するなどチームに欠かせない存在となっているが、オフはトレードの噂が後を断たず、さらに婚約を発表後にアンチからまさかの誹謗中傷の総攻撃を受けている。歌手アーナ・マックで知られるアナリスさんはテレビ番組の司会も務め、１５０万人のインスタフォロワーを