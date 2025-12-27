大相撲の幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）が２７日、東京・墨田区にある部屋の稽古場で行われた朝稽古で、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて汗を流した。関取衆らによる申し合い稽古では計２１番取って１３勝８敗だった。相撲を取る稽古は番付発表翌日の２３日から再開。同日の日中には日本相撲協会の財団法人設立１００周年記念式典に参加したが、朝稽古でいきなり３６番を取ったという。その後も連日２０番