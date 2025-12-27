Ｊ１神戸は２７日、清水を契約満了になっていた元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を完全移籍で獲得したと発表した。乾はクラブを通じてコメントを発表し「今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています」などと意気込んだ。乾は２０２２年７月にＣ大阪から清水に加入。昨季はチー