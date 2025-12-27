Ｊ１のＣ大阪は２７日、ＭＦ西川潤が岡山に完全移籍すると発表した。桐光学園（神奈川）時代から国内外で注目を集め、Ｃ大阪に加入した。２０１９年４月にはクラブ年少２位の１７歳でリーグ戦デビュー。そこから負傷も経験し、０２２年からＪ１鳥栖に期限付き移籍すると、昨季はＪ２いわき、今季は再び鳥栖でプレーした。今季はシーズン終了間際に右ハムストリング損傷を受傷したが、３５試合で６得点３アシスト。レンタル元で