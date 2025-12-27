クラブが公式発表ヴィッセル神戸が12月27日、元日本代表MF乾貴士が清水エスパルスから完全移籍で加入することを発表した。現在37歳の乾は、2007年に横浜F・マリノスでプロキャリアをスタートさせた。その後、セレッソ大阪を経てドイツやスペインの欧州各国リーグで活躍。スペイン1部のエイバルやレアル・ベティスなどでプレーし、ラ・リーガ通算166試合16得点の数字を残している。日本代表としては、2018年のロシアW杯に出場