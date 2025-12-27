中国政府が26日、米軍需企業20社と高官10人に対する制裁に入った。米国が18日、台湾にハイマース（HIMARS、高機動ロケット砲システム）と自爆ドローンなど約111億540万ドル（約1兆7450億円）規模の武器を販売したことに反発しながらだ。中国外務省はこの日、「米国が最近、台湾への大規模武器販売を発表したのは、一つの中国の原則と中米3大共同声明を深刻に違反し、中国の主権と領土保全を毀損すること」とし、このように明らかに