◇第105回全国高校ラグビー1回戦常翔学園41―29茗渓学園（2025年12月27日花園）花園のファンは覚えていた。常翔学園（大阪第2）と茗渓学園（茨城）。あの幻の決勝戦が花園の1回戦で再現され、花園第3グラウンドには多くの観客が集まった。88年度の第68回大会。当時は大工大高だった常翔学園と茗渓学園が決勝で激突することになっていた。だが、89年1月7日の朝、昭和天皇の崩御により、決勝は中止となり、両校優勝となっ