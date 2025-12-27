J1・神戸は27日、公式サイトで清水より乾貴士選手が完全移籍で加入することを発表しました。乾選手は2007年に横浜F・マリノスでJリーグデビューをした後、ドイツやスペインなど海外のクラブで活躍。2022年シーズンから清水でプレーしてきました。今季はJ1で37試合に出場3得点を記録し、チームを牽引。ところが2日には清水を今季限りで退団することも発表されていました。乾選手は今回の加入発表に併せてコメント。「この度、ヴィッ