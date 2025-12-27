モデルの滝沢眞規子（47）が27日、自身のインスタグラムを更新。年末の掃除する姿を披露し、注目を集めている。「掃除してうーしゃん整えての年末です。最高です」と書き始めた滝沢。屋外の溝を掃除する姿を公開した。白のフリースのセットアップにロジェヴィヴィエのサンダルを合わせたが、両手には黒いゴム手袋を装着。落ち葉や泥水をかき出す動画を公開した。動画内では作業しながら「これビチョだよ」と漏らしていた。