８月の大雨で金沢競馬場（金沢市）の敷地全体が浸水し、競走馬約６００頭が長時間水につかった被害を踏まえ、石川県は２５日、競走馬の避難を含めた大雨時の安全確保計画を発表した。大雨後、競走馬の一部は県内外の牧場などに移送され、レース再開までに１か月を要した。県は再発防止に向けて、馬主や調教師などと意見を交わしてきた。計画では、競走馬の避難厩舎（きゅうしゃ）や場外への避難経路を設定したほか、牧場など