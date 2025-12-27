ヴィッセル神戸は27日、清水エスパルスから元日本代表MF乾貴士が完全移籍で加入することを発表した。現在37歳の乾は野洲高等学校を経て、2007年に横浜F・マリノスへと入団。2008年にセレッソ大阪へ期限付き移籍すると、2009年から2011年にかけて完全移籍の形で同クラブに在籍した。2011年には当時ドイツ2部のボーフムに完全移籍し、初の海外挑戦を果たすと、その後はフランクフルト、エイバル、ベティス、アラベス（期限付き移