ブラックバーンに所属するMF森下龍矢が負傷交代を余儀なくされた。26日、地元メディア『ランカシャー・テレグラフ』が伝えている。チャンピオンシップ第23節が26日に行われ、ブラックバーンはミドルズブラと対戦。ブラックバーンに所属する森下とFW大橋祐紀がともに先発出場した一戦は0−0のスコアレスドローに終わった。しかし、この試合では大橋がフル出場した一方、森下が前半終了間際に負傷交代を余儀なくされており、状態