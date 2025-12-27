年末年始をふるさとなどで過ごす人の帰省ラッシュが始まり、飛行機や新幹線などは早くも27日、混雑のピークを迎えています。航空各社によりますと、年末年始の空の便、国内線の予約のピークは全日空は下りが27日、上りが1月3日と4日、日本航空も下りは27日、上りが1月3日となっています。JR各社によりますと、東海道新幹線「のぞみ」は27日午前、東京駅発の下り列車が満席となっているほか、上越新幹線や北陸新幹線の下りで乗車率