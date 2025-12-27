国立競技場第104回全国高校サッカー選手権は28日に東京・国立競技場で始まり、大会初勝利を目指す早実（東京B）と徳島市立による開幕戦が行われる。大会には各都道府県代表の48校（東京2校）が参加。首都圏の9会場で熱戦が繰り広げられる。開幕戦に先立って行われる開会式では、専大北上（岩手）の吉池晃大主将が選手宣誓する。29日には1回戦の残り15試合が行われ、優勝候補の大津（熊本）や青森山田などが登場する。2連覇を目