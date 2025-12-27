Ｊ１神戸は２７日、元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を、清水から完全移籍で獲得したことを発表した。乾は清水で主力として今季のリーグ戦３８試合全試合に出場し、３得点２アシストをマーク。契約満了により今季限りでの清水退団が発表され、去就が注目されていた。ドイツ、スペインでも活躍。３７歳と年齢は重ねたが、２０１８年Ｗ杯ロシア大会で２ゴールを決めた日本屈指のテクニックは健在。経験豊富な元日本代表戦士の加入