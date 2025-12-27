丸亀製麺は2026年1月3日〜13日までの期間限定で、「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」(並:990円/大:1,170円)を全国の丸亀製麺で販売する。「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」(並:990円/大:1,170円)純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願う「年明けうどん」。同商品は食べ応えのある「大海老天」と「本ずわい蟹」のほぐし身が紅白の"紅"を、国産100%小麦、塩、