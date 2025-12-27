【モデルプレス＝2025/12/27】豊満なプロポーションと美貌で人気を集めるグラビアタレント・天野ちよが27日、都内で「天野ちよ 2026年カレンダー」の発売記念イベントを開催。取材に応じ、初カレンダーの出来栄えや、2026年の抱負について語った。【写真】天野ちよ、ビキニから溢れんばかりの美バスト◆初のカレンダーは「神秘的」な仕上がり自身初のカレンダーを前に「こんなに大きいとは思わなくてびっくりしました（笑）」と喜