黙っていても女性からアプローチされるイケメンはうらやましい存在ですが、中にはなぜか毎回、向こうからフラれて終わるという人がいます。その原因は何でしょうか？ 今回は、10代から30代の独身女性189名に行ったアンケートを参考に「女の子から告白されて付き合った『モテ男』が、なぜか毎回すぐにフラれてしまう理由９パターン」をご紹介します。【１】「来る者は拒まない」のがポリシーなので、彼女をたいして好きでもなかった