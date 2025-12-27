年末年始をふるさとで過ごす家族連れらの帰省ラッシュが本格化しています。JR山形駅では27日、午前中から大きな荷物を持った人たちで混雑しています。27日午前、JR山形駅のホームに山形新幹線「つばさ」が到着すると列車から家族連れや観光客らが大きな荷物を抱えて次々に降り立ちました。JR山形支店によりますと、26日から来年1月4日までの10日間、山形新幹線は上下線ともに通常ダイヤに加えて臨時列車を運行していて、27日