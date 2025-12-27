群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線水上インターチェンジ（ＩＣ）の近くで２６日夜に発生した多重事故で、県警は２７日、全焼した大型トラックの運転席から性別不明の遺体が見つかったと発表した。既に死亡が確認された東京都調布市の女性（７７）と合わせて、死者は２人となった。けが人は２６人で、重傷５人、軽傷２１人。県警が身元を調べている。県警によると、事故に関係した車両はトラックや乗用車など計６７台で、そ