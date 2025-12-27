元モーニング娘。で５児の母、辻希美が２６日、ブログを更新。この日、第２子長男・青空（せいあ）くんが１５歳の誕生日を迎え、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒがサプライズでお祝いに駆け付けてくれたことを明かした。辻は２００７年６月に俳優・杉浦太陽と結婚。０７年１１月に長女でインフルエンサーとなった希空（のあ）、１０年１２月に長男、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月