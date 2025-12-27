近鉄志摩線は27日午後0時20分ごろ、志摩神明駅の構内で起きた人身事故の影響で、白木駅と賢島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時50分に運転を再開しました。運転見合わせの影響で午後2時現在、志摩線と名古屋線、山田線で遅れが出ています。ご注意ください。