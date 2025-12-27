¡Ö·ÝÇ½³¦3¥Ä¥¢¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÌ¥Î»¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¹âÌø°¦¼Â(32)¤¬¥ß¥Ë¾æ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³¦¤Î¤­¤Ã¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¾åµé¼Ô¤¬ÏÓ¤ò¶¥¤¦¡Ö·ÝÇ½³¦3¥Ä¥¢¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ë»²²Ã¡£Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£169¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤âºÇ¹â¡×¡Ö¥Ð¥¨¤Æ¤Þ¤¹¡×