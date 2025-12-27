連日多くの家族連れらが訪れる、大阪・此花区にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。来場者数は、世界第３位。ハリウッド映画のテーマパークとして誕生し、来年で開業２５周年。いまではゲームやアニメなど、多様な世界観で支持を集める。ことし６月、そのパークの運営会社「ユー・エス・ジェイ」のトップに就任した村山卓社長（５３）。生え抜き社員として、初めての社長だ。“ＮＯＬＩＭＩＴ（ノーリミット）！”の