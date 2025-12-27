12月27日午前、新潟県の日本海東北自動車道で乗用車が中央分離帯に接触する事故がありました。警察などによりますと、12月27日午前10時半ごろ、新潟県胎内市の日本海東北自動車道上り線で、普通乗用車1台がスリップし、中央分離帯に接触する事故がありました。けがをした人はいませんでした。この事故の影響で、午前10時半過ぎから中条ICと荒川胎内ICの間の上下線で一時通行止めとなりました。また北陸道上り線でも午後1時ごろにト