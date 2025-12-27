サウジアラビアで行われるボクシングの「The Ring V: Night of the Samurai」に出場するスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が26日、前日計量を行いました。公式計量を終え、セレモニー計量に登場した井上選手は見事な肉体を披露。165センチの井上選手が173センチの対戦相手、アラン・ピカソ選手(メキシコ)を見上げる形で約53秒にらみ合いました。プロ戦績31戦31勝27KOの井上選手に対してピカソ選手は、通算33戦32勝(17