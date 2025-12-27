得票同数となり、くじ引きの末に新人の木内敏之氏（６４）が当選した１１月の茨城県神栖市長選で、県選挙管理委員会は２６日、落選した前市長の石田進氏（６７）や、その陣営関係者が木内氏の当選無効を求めた２件の審査申し立てを受理した。県選管は２月下旬頃までに裁決を出す予定。今回の審査申し立てでは、木内氏の有効票の中に（木内氏の親族が営む）「まんじゅうや」や「だんごや」という記載のみの票があり、これらを無