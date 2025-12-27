J1・神戸は27日、公式サイトでMF汰木康也選手が柏へ移籍することを発表しました。汰木選手は、2014年に横浜FMからJ2山形へ渡り、5シーズンを過ごし成長。2019年には浦和に加入し、レギュラーとして定着し、チームに欠かせない存在として活躍しました。2022年から今季までは神戸でプレー。ACLEでは5試合で2得点するなど、攻撃面でチームに貢献しました。クラブによると完全移籍での加入となり、汰木選手にとっては5クラブ目の所属と