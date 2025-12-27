俳優の杉本哲太さん（60）が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新し、お茶目な「変顔」ショットを披露した。「似てる？」杉本さんは、「似てる？」とコメントし、壁に飾られたおばけの大きな絵画の真似をする変顔を投稿。「#杉本の変顔シリーズ」とハッシュタグをつけていた。インスタグラムに投稿された写真では、キャップをかぶり、グレーのパーカーと黒いパンツを着用。おばけの大きな絵画をバックに、椅子に腰かけて「