星空のような宝石【ラピスラズリ】 写真：BIZOUX ・英語名：Lapis Lazuli ・日本語名：瑠璃（青金石など） ・主な産地：アフガニスタン、チリ、アンゴラ、ミャンマーなど ・モース硬度：5-5.5（ラズライト） ・石言葉：真実、幸運 ・誕生石：12月 星空のように見えるひみつ わずかに紫がかった、深くあざやかな青色。なかにきらめく金の粒子たち……まるで、星がきらめく