◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場ジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は、僚馬のエルトンバローズとともに、関西馬でトップの１２時３５分に中山競馬場に到着した。慣れた景色でもあり、悠然と馬房に向かった。池水助手は「輸送も慣れているので、落ちついています。いい状態でここまで来てくれて、力を出せると思いま