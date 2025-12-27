◇第105回全国高校ラグビー1回戦中部大春日丘69―3岐阜聖徳学園（2025年12月27日花園）13大会連続15回目の出場となる中部大春日丘が隣県対決を制し、2年ぶりの初戦突破を果たした。前半4分に左中間スクラムからNo.8の坂口湊眞が左へ持ち出し左中間に先制トライ。7分には左中間ラックから左へつないで1年生のWTB秋本倖季が中央へトライ（ゴール成功）。12―0とリードを広げた。秋本は19分、後半6分にもトライを重ねてハッ