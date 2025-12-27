アメリカ・ホワイトハウスのレビット大統領報道官は26日、SNSで妊娠していることを明らかにし、2026年5月に第2子となる女児を出産する予定だと発表しました。投稿でレビット報道官は、「家族が増えることをうれしく思う」「私たちにとって最高のクリスマスプレゼント」などと喜びをつづっています。レビット報道官は、2024年7月に第1子となる男児を出産しています。アメリカのFOXニュースは、ホワイトハウス高官の話として、レビッ